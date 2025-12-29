“美國斬殺線”現象背後的深層邏輯

中評社北京12月29日電／據大公文匯報導，“美國斬殺線”成為年底的網絡熱詞，與美國今年下半年以來熱議的居民“可負擔性”問題，互為襯托，映照出美國階層分化的加速度。



“斬殺線”源於網絡遊戲中的一個術語。Boss（意指強大敵人）血量（或稱血條）是專門用來顯示Boss生命值及耐久度的視覺條，血量一旦降至臨界點以下，就可以被“斬殺”。網友們將這個詞移花接木，專門形容當下美國中產階級的返貧現象，特指美國部分中產階級一旦遇到生病、意外或者財務破產等情況，生活質量直線下降，最終被迫流浪街頭，遭到美國社會的無情“斬殺”。



我在美國生活多年，對街邊的流浪漢早已司空見慣，直至這個現象最近被推至熱點話題，才促使我對這個問題作進一步的思考。一些網友尖銳地指出，這條看不見的斬殺線，刻畫出美國中產階段與流浪漢之間僅一步之遙的殘酷現實，揭示了資本至上社會的冰冷邏輯，凸顯中國從制度層面築牢不讓底層群眾徹底返貧的溫暖底線。



自上世紀九十年代以來，美國一手推動的全球化高歌猛進，讓資本家賺得盆滿缽滿，但美國解決不了“分配正義”的問題，大量產業外包和轉移，導致就業機會的快速流失。另一方面，外來移民的大幅度增加也搶了一部分人的飯碗，美國人就業兩頭受壓，導致中產階級進一步萎縮。中產階級一向被認為是社會穩定的基礎，但這個基礎正在發生嚴重動搖。



美國上世紀七十年代中產階級的比例高達60%左右，1971年前後達至峰值即62%，2025年美國中產階級的數字估計會回到50%的水平。雖說這幾年美國三大股指漲了不少，但是美國衹有一半家庭持股，所以股市的“財富效應”只能惠及一半人。美國年輕人購房年齡的中位數，也從1981年的29歲提高至2025年的40歲，這充分表明年輕人根本買不起住房，只能與父母生活在一起。此外，美國大都市的一些街道完全被流浪漢所佔據。



雖說美國這幾年名義GDP增長得很快，其中一個原因是GDP以美元計算，佔了不少匯率便宜，但從實際購買力而言，普通百姓並沒有從中真正受益。在發達國家和地區生活，乍聽起來收入不低，但消費奇高，一根黃瓜、一個番茄要3、4美元，一根玉米要5、6美元，坐一趟公交車就要十多美元，一頓最簡單的飯要50、60美元，一個五十平方米的租屋更需2萬美元，這樣的生活質量並沒有大家想像的那麼光鮮。