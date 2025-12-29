富權：雙城論壇接觸比抵觸好、對話比對抗好

中評社香港12月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：“雙城論壇”：接觸比抵觸好、對話比對抗好。以下為文章內容。



以“科技改變生活”為主題的“二零二五上海台北城市論壇”，昨日在上海舉行。上海市市長龔正、台北市市長蔣萬安出席論壇並作開幕致辭。雙方還在開幕式上簽署了《上海市與台北市推動水治理交流合作備忘錄》《上海市與台北市推動職業技能培訓經驗分享合作交流備忘錄》昨日下午，“雙城論壇”的三場分論壇圍繞科技醫療、軌道交通、健康養老展開，兩市專家和業界代表分享經驗，探討深入合作。



上海市長龔正在開幕式上指出，“雙城論壇”是上海與台北攜手合作的重要平台，見證了雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼。今年的“雙城論壇”將分享AI應用的經驗與智慧，推動兩市政府在科技賦能城市治理、公共安全、社會民生等方面共享共贏，為兩岸同胞帶來實實在在的獲得感、幸福感、安全感。兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親是大家的共同願望。上海以最大的誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，將以最優的環境、最好的服務，為廣大台胞台企創造發展機遇，為眾多台灣青年提供廣闊舞台。



而台北市長蔣萬安在致辭時，以一句“這一趟來真是不容易”來形容今年“雙城論壇”的“不容易”，引發現場熱烈掌聲。蔣萬安還指出，在大環境跌宕起伏的時刻，我們持續為了“雙城論壇”而努力堅持，因為我始終相信接觸比抵觸好、對話比對抗好、瞭解比誤解好、互動比衝突好。蔣萬安說，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。



今年的“雙城論壇”能夠順利舉行，確實是“來得不容易”。本來，是規劃在九月間舉行的，但民進黨當局為了執行賴清德的“國安十七條”中有關對岸是“境外敵對勢力”的定位，將對岸全境包括官方與民間都視為敵人，拋出“兩岸交流就是『國安』威脅”的論述，並推出系列封鎖、限制措施，因而對“雙城論壇”製造各種障礙，包括各相關部會在審查“雙城論壇”所簽署的兩項“備忘錄”時，不是“已讀不回”，就是要求調整，導致“雙城論壇”被迫延宕到二零二五年只剩下幾天的十二月二十七至二十八日舉行。即使是如此，就在台北市代表團啟程前往上海市的前夕，“行政院院會”還祭出新的打壓兩岸交流的手段，炮製“兩岸關係條例”的修正草案，將本已是半關的兩岸交流大門，進一步關小，順帶為台北市代表團“送行”。因此，蔣萬安“波濤與呼嘯”之語，意有所指。

