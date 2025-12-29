發揮中西文化薈萃優勢　擦亮香港旅遊招牌

中評社北京12月29日電／據大公文匯報導，聖誕鐘聲響起，維港兩岸燈火璀璨，中環“光影匯”3D投影映照歷史建築，西九文化區聖誕小鎮飄雪紛飛，蘭桂坊人潮如織。聖誕佳節的香港，以濃厚節慶氛圍吸引大批內地及國際旅客，是香港作為中外文化藝術交流中心的生動體現。特區政府和業界應該充分發揮香港獨特優勢，提升旅遊競爭力，促進文化藝術創意產業發展，培養更多演藝人才，擦亮香港旅遊業金字招牌。



香港的聖誕節早已超越單純的宗教節日，已成為融合本土生活、商業活力與國際審美的城市嘉年華。從1969年首屆“香港節”在中環點亮大型聖誕燈飾，到今日全城各區商場、海濱、街巷皆披上節日盛裝，聖誕已深深嵌入香港的城市文化。這正是香港匯聚中外文化的優勢所在，既保留西方傳統的儀式感，又注入本地社區的溫情與創意，形成一種全球罕見的文化魅力。無論是茶餐廳推出的聖誕套餐，還是商場中庭的家庭打卡活動，都展現出節慶本地化、生活化的生命力。



正因如此，每年聖誕節都成為吸引旅客的重要磁石。據旅遊業界反映，今年聖誕期間，香港酒店入住率高達九成以上，人均消費上升5%至10%，個人遊旅客比例顯著增加。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，雖酒店房價較平日高出約10%至15%，但整體入住率理想，合理房價推動更多旅客留港過夜，為本地消費市場帶來活力。這不僅彌補了部分本地居民外遊造成的消費空缺，更凸顯香港作為國際旅遊目的地的吸引力。來自深圳、阿塞拜疆等地的旅客均表示，專程來港就是為了體驗這份獨一無二的節慶氛圍。



香港應以此為契機，進一步發揮中外文化藝術交流中心的戰略定位，推動節慶活動向產業化、國際化升級。首先，必須善用現有文化基建。香港故宮文化博物館自開館以來，已成為文化新地標，最近舉辦的古埃及文明大展便成功吸引大批周邊旅客訪港。未來可結合節慶主題，策劃更多跨文化展覽與沉浸式演出，例如將中國傳統工藝與西方節慶元素結合，創造具有知識性與娛樂性的獨家文化IP。同時，西九文化區作為藝術樞紐，亦可擴大聖誕小鎮規模，引入國際藝術家駐留，讓節慶成為創作與交流的平台。



其次，需加強演藝人才培育與產業鏈建設。節日期間的燈光秀、街頭表演、音樂會等，皆離不開大量台前幕後的創意人才。香港過去有“亞洲荷里活”之稱，培育出無數歌影視巨星，但近年卻出現青黃不接的隱憂。特區政府應與大專院校、藝術團體合作，支持新晉演藝人才參與大型公共活動，讓新人有舞台、有資源、有觀眾。

