美國對台軍售“以台制華”注定失敗

中評社北京12月29日電／據大公文匯報導，全國人大外事委員會發言人許東發表談話，對美國國會通過的“2026財年國防授權法案”延續一貫遏華基調，渲染“中國威脅”，表示強烈不滿和堅決反對；中國國防部新聞發言人張曉剛在回應有關美國媒體炒作解放軍“攻台”的傳聞時表示，個別媒體枉費心機地臆測解放軍行動，販賣“戰爭焦慮”，只會破壞台海和平穩定。



美國對台軍售變本加厲，美媒渲染大陸“軍事威脅”，破壞台海和平穩定，嚴重損害中國主權和安全利益，背信棄義，更助長“台獨”囂張氣焰，加速將台海推向兵凶戰危險境。中國有決心有能力捍衛國家主權、領土完整，實現祖國完全統一。“以台制華”注定失敗，“以武謀獨”自取滅亡。



台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方悍然宣布向中國台灣地區出售巨額武器計劃，粗暴幹涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。



台灣是中國領土不可分割的一部分，解放軍位台島周邊常態練兵備戰，組織反分裂反幹涉行動，維護國家主權和領土完整，完全正當必要、合理合法。近年美國政客、媒體熱衷炒作台海戰爭，煽風點火，目的只為配合“台獨”勢力“親美抗中”進行政治動員，導致台海緊張局勢持續升溫，欲把台灣變成“第二個烏克蘭”，以利美國火中取栗。台灣是中國的台灣，不容任何外來幹涉，解放軍有信心有能力挫敗一切外部勢力幹涉，粉碎“台獨”分裂圖謀，實現祖國完全統一。



今年以來，中美兩國元首通過三次重要通話和多次信函往來，在韓國釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。2025年11月24日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。特朗普表示，美方理解台灣問題對於中國的重要性。



美方應客觀理性看待中國發展和中美關係，與中方相向而行，共同落實好中美元首外交達成的重要共識。美方應摒棄零和思維與意識形態偏見，充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理涉台問題，停止以任何方式武裝台灣，信守承諾、言行一致，以實際行動維護兩國關係大局、維護台海及世界和平穩定。