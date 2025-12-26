王鵬程答中評：環比全球，香港天時地利人和

廈門海辰儲能聯合創始人王鵬程接受中評社記者專訪（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月30日電（記者 盧哲）河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區近日舉行開園典禮，標誌著香港創科發展的一個新里程碑。作為落戶香港園區的企業代表之一，廈門海辰儲能聯合創始人王鵬程在接受中評社記者專訪時表示，自己與團隊對全球多個創新樞紐深入考察後最終選擇落戶河套香港園區，是因香港具有“天時、地利、人和”的優勢。他並為香港更好吸引和留住人才提出了多項建議。



河套合作區是國家“十四五”規劃下的粵港澳大灣區四個重大合作平台之一，河套香港園區（港深創新及科技園）以發展為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐，以及國家培育發展新質生產力的重要策源地為目標。



創立於2019年的廈門海辰儲能科技股份有限公司（簡稱海辰儲能），是一家專注提供以儲能電池和系統為核心、覆蓋全場景儲能解決方案的全球領先新能源科技公司。海辰儲能短短數年發展迅速，在2025年11月入選“福布斯中國出海全球化領軍品牌TOP30”，成為中國品牌出海的標杆企業。



12月22日，河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區舉行開園典禮，香港特區行政長官李家超與中央港澳辦、國務院港澳辦、香港中聯辦領導及深圳市政府領導等一同主持典禮。作為重點引進企業，海辰儲能聯合創始人、總裁王鵬程受邀參加了典禮，並宣布企業的香港國際研發中心正式落地園區。當天，王鵬程還作為落戶河套香港園區的科技企業代表，與香港特區行政長官李家超、特區政府財政司司長陳茂波交流，並參與了典禮的座談環節。期間王鵬程多次提到落戶香港的決策考量及對香港及河套區的期望。