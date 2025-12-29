俄年度熱詞聚焦“勝利，人工智能”

5月9日，俄羅斯軍人在首都莫斯科參加紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年閱兵式。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華社報導，2025年即將結束，俄羅斯多個機構和團體分別推出本國年度熱詞榜單，上榜熱詞有“勝利”“神經網絡”“人工智能”“焦慮”“Z世代”……中國潮玩公司泡泡瑪特的熱門IP“拉布布”一詞也榜上有名。



“勝利”具有深刻象徵意義



國立普希金俄語學院一個多月前便通過塔斯社發布了該機構評出的2025年度熱詞榜單，以紀念19世紀俄羅斯語言學家、字典編纂家弗拉基米爾·達爾誕辰224周年。這個榜單選定的三大熱詞是“勝利”“Max”“神經網絡”。



該學院新聞處表示，今年是蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年，“勝利”登上熱詞榜榜首，具有深刻象徵意義且合乎情理。“‘勝利’一詞具有超越詞匯本身的特殊意義。它屬於歷史文化範疇，能把不同時代的人們連結在一起，象徵著人民的偉大功績、勇氣和英雄主義。”



“Max”是新推出的俄羅斯跨平台即時通信服務系統，由俄語地區規模最大的社交媒體平台VK下屬子公司開發運營，今年3月開通服務。用戶可通過該系統進行文字語音通信、線上支付、獲得國家公共服務、驗證個人身份等操作。據俄新社報導，截至12月17日，“Max”系統註冊用戶數量已達7500萬。



“神經網絡”指的是一種廣泛應用的機器學習模型，早在2023年就已位居俄年度熱詞前列。普希金學院解釋說，這個詞匯此次奪得“季軍”說明人工智能技術已成為當代重要文化概念。學院專家說，神經網絡是實現人工智能目標的核心工具，該目標是讓機器像人一樣思考、學習和解決問題。人工智能技術已應用到語言學等諸多學科研究領域，其能否超越人腦的能力、有無威脅人類的可能，目前尚不得而知。“我們現在要做的是努力發揮人工智能帶來的優勢。”



除了以上三大已選定熱詞，與俄美元首會晤有關的“阿拉斯加”“談判”、俄今年9月舉辦的音樂大賽“國際視界”、“數字盧布”等詞入圍了年度候選熱詞。

