數字人民幣迎來重大調整

中評社香港12月29日電／記者12月29日從中國人民銀行獲悉，新一代數字人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將於2026年1月1日正式啟動實施。數字人民幣將從數字現金時代邁入數字存款貨幣時代。這意味著數字人民幣迎來重大調整。



據介紹，當前，境內和跨境數字人民幣試驗推廣取得積極成效，在批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共服務、社會治理、鄉村振興、跨境結算等領域形成了覆蓋線上線下、可復制可推廣的應用模式。



新華社報導，在總結十年研發試點經驗基礎上，中國人民銀行出台了《關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》，方案從機制上明確了數字人民幣將從數字現金時代邁入數字存款貨幣時代。



中國人民銀行副行長陸磊日前撰文介紹，根據制度安排，客戶在商業銀行錢包中的數字人民幣是以賬戶為基礎的商業銀行負債，標誌著數字人民幣由現金型1.0版進入存款貨幣型2.0版。



行動方案明確，銀行機構為客戶實名數字人民幣錢包餘額計付利息，遵守存款利率定價自律約定。銀行可以對數字人民幣錢包餘額自主開展資產負債經營管理，由存款保險依法提供與存款同等的安全保障。對非銀行支付機構而言，數字人民幣保證金與非銀行支付機構客戶備付金無差異。



為進一步明確運營機構責任和權利對稱關係，行動方案還規範了數字人民幣計量框架，將銀行類數字人民幣業務運營機構的數字人民幣納入準備金制度框架管理，其開立的數字人民幣錢包餘額統一計入存款準備金交存基數。參與數字人民幣運營的非銀行支付機構實施100%的數字人民幣保證金。



數據顯示，截至2025年11月末，數字人民幣累計處理交易34.8億筆，累計交易金額16.7萬億元。通過數字人民幣App開立個人錢包2.3億個，數字人民幣單位錢包已開立1884萬個。多邊央行數字貨幣橋累計處理跨境支付業務4047筆，累計交易金額折合人民幣3872億元，其中數字人民幣在各幣種交易額占比約95.3%。