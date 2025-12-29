新華社：毀台之路，莫過於幻想“倚美謀獨”

中評社北京12月29日電／新華社發表評論員文章指出，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織“正義使命-2025”演習。這是對“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動和正義之舉。



長期以來，民進黨當局頑固“倚美謀獨”“以武謀獨”，不惜把台灣變成“火藥桶”“彈藥庫”，充分暴露其“麻煩製造者”“危險製造者”“戰爭製造者”的兇惡面目，只會給台灣同胞帶來深重災難。



禍台之惡，莫過於置島內洶湧民意于不顧，媚美輸誠、強推軍購，將台灣綁上“台獨”戰車。美國國防部安全合作局宣佈價值約110億美元的對台軍售項目，民進黨當局第一時間表示感謝。賴清德向美方遞交“投名狀”，承諾2030年前將防務預算提升至GDP的5%，並計劃8年內投入1.25萬億元新台幣用於對美軍購。天價軍購遭台灣各界撻伐、在島內民意機構闖關屢遭失敗，賴清德當局仍一意孤行、強行推進，被輿論痛批“程序倒置、挾洋自重”。美方則趁勢“遞刀拱火”，美台勾連禍台行徑昭然若揭。日前，彈劾賴清德提案獲台民意機構通過，逾800萬民眾網絡連署支持彈劾，足見賴清德倒行逆施已惹天怒人怨。廣大台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作，要的是安居樂業，要的是子孫後代的安身立命之所，而不是充當外部勢力遏制中國的“馬前卒”。



窮台之舉，莫過於以犧牲民生為代價備戰謀“獨”，用百姓血汗填軍火黑洞。多年來，民進黨當局對美軍購與防務預算一路狂飆猛進。美對台軍售已成吞噬台灣地區財政的“無底洞”。2020至2022年，台灣是美國最大的武器買家；2024年台防務預算較8年前幾近翻倍。最新公佈的台灣地區2026年度總預算草案中，防務支出達到9495億元新台幣，佔GDP約3.32%。天文數字背後，是財政赤字高企，台灣2026年債務總額預計將突破4000億元新台幣。民進黨當局肆意揮霍民脂民膏，任由美方敲骨吸髓、吃幹榨盡。如此窮兵黷武，掏空財政，嚴重擠壓教育、醫療、社福等領域，是對島內民生的長期透支，對未來發展的嚴重掣肘。

