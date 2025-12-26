郭玲麗答中評：發展香港文旅可結合共融元素

香港特區立法會議員郭玲麗（受訪者供圖） 中評社香港12月30日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員郭玲麗近日接受中評社記者訪問時談到，要推動香港文旅發展、講好香港故事，除了發揮好香港豐富的資源優勢，還應重視“共融”元素，優化景點無障礙設施，讓有特殊教育需要（Special Educational Needs,SEN）的群體敢於出行。



正值聖誕及元旦假期，香港旅遊業迎來大批旅客。郭玲麗表示，香港擁有“東方之珠”的美譽，其文化及旅遊底蘊與獨特山水風景、購物景點和主題樂園緊密相連。她提出，香港傳統旅遊經濟著眼於旅客人數和消費額，而“共融文旅”則將社會價值與人文關懷提升至更重要的層次。



郭玲麗認為，香港文旅資源豐富，可以用“旅遊+”的核心概念配合不同行業發展，例如“旅遊+體育”、“旅遊+文化”、“旅遊+美食”、“旅遊+研學”等。“旅遊+”思維可結合多種資源，推進產業發展的橫向擴張，產生協同效應（Synergistic Effect）。



她建議，香港旅遊發展藍圖中可加入“共融文旅”理念，讓殘障人士也有絶佳旅遊體驗，可在配套上包括照顧不同宗教及年齡人士，促進社會包容程度和消除隱形障礙，例如無障礙行程規劃、文旅資訊、交通接駁、無障礙設施和服務接待等。“這些方面，相信需要政府不同部門進行協作（Collaboration）和系統性調研工作”。



作為教育工作者，郭玲麗向中評社記者介紹，根據2023/24學年資料顯示，主流學校的SEN學生（Special Educational Needs students，指的是在學習或日常生活中遇到困難，需要特殊教育支援的學生，涵蓋讀寫障礙、自閉症、過動症、肢體/聽/視力/言語障礙等多種情況）人數逾64000人。她認為，特區政府需盡早為該群體制定長遠發展計劃，當中涉及本地SEN群體、長者及家庭等，為他們提供安全、友善和便利的出遊選擇，豐富其社會文化生活，加強對社會歸屬感和幸福感。