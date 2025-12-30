外國專家勸美國思考是否值得為台而戰

解放軍發佈的“正義使命-2025”演習區域圖最受關注 中評社華盛頓12月29日電（記者 余東暉）解放軍從29日開始進行“正義使命－2025”圍台演習，在美國引發強烈反響。美媒報導大多圍繞兩岸官方發出的信息，但在網絡論壇上已有專家做出初步分析。一本分析台海戰爭的新書警告：美軍想在台海“速戰速決”辦不到，應當思考是否值得為台而戰。專家表示，這種警示“來得正是時候”。



解放軍東部戰區發布的演習公告、演習區域和演習海報在X和臉書等美國互聯網平台上廣為傳播。有些安全和戰略專家就此做出初步解讀。



澳大利亞洛伊研究所高級研究員、退役陸軍少將瑞安（Mick Ryan）稱，今天當許多人的目光都聚焦在海湖莊園特朗普與澤連斯基會談時，中國宣布了其2025年在台灣地區舉行的最後一次大型聯合軍演。中國擅長利用西方的注意力轉移來達到自身目的。應該將“正義使命2025”視為一次彩排，而不僅僅是又一次普通的軍演。



小布什時代白宮國安會東亞事務高級主任、喬治城大學教授韋德寧（Dennis Wilder）說：中國官方媒體將“正義使命2025”演習與美國新一輪對台軍售直接聯繫起來。此次演習的時機不同尋常，因為針對台灣的大型演習通常在春季和秋季進行（受海況影響）。此次演習很可能是臨時策劃的，因為它主要以海上封鎖和導彈演練為主（而非地面部隊進攻演習）。



網絡項目“台灣安全監測”研究員歐海美（Jaime Ocon）在X上的初步解讀是：與以往的“聯合利劍”和“海峽雷霆”等聯合軍演相比，這次演習區域規模龐大。此關於封鎖和反介入／區域拒止（A2／AD）作戰演練的措辭也更加清晰。甚至演習海報也明確表明了將美國及其盟友拒之台灣門外的意圖。在解放軍看來，他們正在蔽護台灣免受邪惡勢力的侵害。