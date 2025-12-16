快評：再次圍台軍演　該來的總會來

中評社快評／解放軍東部戰區29日宣布即日起展開代號“正義使命–2025”的環台軍演，並預告30日將進行實彈射擊。解放軍再次圍台軍演，直接背景是近期“台獨”不斷挑釁，美台、日台勾連行動頻繁、性質升級。大陸以大規模的演習行動回應，該來的總會來。



與“聯合利劍－2024A”、“聯合利劍－2024B”相比，“正義使命–2025”更加明確拒絕外部勢力介入的目標，​並且首次確定奪取綜合控制權、對港口等進行封控、在外線進行立體威懾的目標。與2022年針對時任美國眾議院議長佩洛西竄台組織的圍島演習相比，這次設置的演習區域離台灣本島更近，圍島鎖鏈也更緊。



台灣股市昨天以28810點作收，大漲254點，再創歷史新高。投資人追逐銀彈，不怕飛彈，只能說明島內民眾、投資者習慣了軍事演習，以平常心對待。因為今次演習區域覆蓋到台灣南部外海島嶼的土地與“內水”，同時影響到海空交通航線，台灣民眾是會有感的。



不要以為美台史上最大筆軍售交易大陸會啞忍，不要以為日台加緊勾連大陸會不作軍事反應。該來的總會來，躲不掉。演習模擬真實的軍事衝突，是戰爭的預演、準備。“正義使命–2025”是對“台獨”分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。如果賴當局繼續一意孤行，謀“獨”挑釁；如果美日等外力繼續與台勾連，觸碰紅線，大陸最後將不得不採取斷然措施。