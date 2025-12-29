美烏領導人會晤釋放何種信號？

中評社北京12月29日電／美國總統特朗普28日在佛羅里達州海湖莊園與烏克蘭總統澤連斯基舉行會晤，討論烏克蘭危機的最新解決方案。此次會晤中，難點問題是否有突破？烏方安全保障如何實現？此次會晤又釋放出何種信號？



難點問題有無突破



新華社報導，此次會晤聚焦美烏近期修訂的20點“和平計劃”最新版本。會晤前，特朗普與俄羅斯總統普京通話。會晤中，特朗普和澤連斯基同北約、歐盟和歐洲多國領導人進行了集體通話。



對比會晤前後各方表態，一些難點問題均未取得實質性突破或重要進展。



在停火安排上，烏克蘭在歐洲支持下，多次表示希望先停火，或達成框架協議並停火，同時繼續談判；俄羅斯則把加強攻勢作為談判“必要籌碼”，堅持先達成政治解決方案。美國《紐約時報》援引俄總統助理烏沙科夫的話說，特朗普與普京“一致認為”長期和平解決方案優於烏克蘭和歐洲推動的臨時停火。



在領土問題上，俄方再三強調其目標是全面軍事接管烏東部頓巴斯地區。澤連斯基提出烏俄分別撤軍，擴大非軍事區、建立由國際部隊監督的緩衝機制，但俄方沒有表現出放棄全面控制的意願，並反對歐洲部隊進駐。特朗普28日承認，領土問題仍是和談主要分歧，是“一個非常棘手的問題”。



此外，俄方拒絕將扎波羅熱核電站歸還烏方。扎波羅熱核電站是歐洲最大核電站之一。2022年2月烏克蘭危機全面升級後，俄方控制了扎波羅熱核電站。美國提議由美俄烏共同管理和運營，遭烏國內強烈質疑。據報導，澤連斯基近期建議核電站由美烏合作運營，但美方可單獨與俄方達成分享利潤協議。

