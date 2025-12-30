2025，海外華人華僑見證“中國主場”

孫雷在位於黑龍江省的北大荒集團。（圖片來源：人民日報海外版/受訪者供） 中評社北京12月30日電／據人民日報海外版報導，2025年，中國以一系列高規格主場外交活動和標誌性開放舉措，向世界展現了開闊的胸襟與蓬勃的發展活力。



胸懷世界、心系桑梓的華僑華人，也在這些重要時刻參與其中。有人親臨現場，有人在海外積極宣介。他們以獨特的視角，見證了一年來大國外交的許多瞬間。歲末年終，一起來聽聽世界各地華僑華人的年度記憶，感受海外游子的那份自豪與深情。



——編者



俄羅斯遠東華人工商聯合會主席孫雷：



“亞冬會展示了充滿活力的家鄉形象”



2025年2月7日，第九屆亞洲冬季運動會（以下簡稱“亞冬會”）在黑龍江省哈爾濱市開幕。對黑龍江籍華僑、俄羅斯遠東華人工商聯合會主席孫雷而言，亞冬會不僅是一場體育賽事，更是一次見證家鄉發展的重要時刻。



在賽會籌備階段，孫雷與其所在的華人工商聯合會便主動利用在俄羅斯遠東地區的平台與網絡，多次宣傳亞冬會信息，組織加油助威，以實際行動表達支持。“這場賽事不僅展現了我國冰雪運動的發展成就和主辦城市的組織能力，也成為海外華僑華人感受祖（籍）國發展、凝聚文化認同的重要契機。”孫雷說。



亞冬會期間，孫雷格外留意家鄉呈現出的新面貌：賽場內智能控溫、低碳制冰等科技的應用，城市裡日漸完善的現代化交通體系，以及專業而周到的賽事組織與服務……“看到家鄉在場館設施、賽事運營乃至志願者服務等方面都展現出國際水準，我們由衷地感到自豪。”孫雷說，“亞冬會展示了充滿活力的家鄉形象。”

