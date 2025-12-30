福清僑鄉博物館：一紙僑批寫盡游子家國擔當

福清僑鄉博物館工作人員在整理僑批。（圖片來源：人民日報海外版/福清僑鄉博物館供） 中評社北京12月30日電／據人民日報海外版報導，“客鳥叫，僑批到，番邊寄錢了……”這首流傳於福建沿海地區的古老歌謠，唱出了僑批背後沉甸甸的鄉愁與擔當。在中國著名僑鄉福建福州福清市，數以萬計的海外鄉親，曾用這樣一封封薄薄的信紙托舉起家鄉的希望。



近日，中國銀行福清分行向福清僑鄉博物館捐贈的一批僑批資料中，“林華融先生”這個名字頻繁出現。他是誰？為什麼那麼多不同國家的僑批都是寄給他？而且時間長達二三十年？……



帶著這些疑問，福清僑鄉博物館工作人員展開了梳理。



“林華融”之謎



僑批背後的隱秘與深情



“林”是福清的大姓，象徵著血脈相連；“華”取自中華，寓意民族之魂；“融”是福清的簡稱，代表著故土情深。這三個字組合在一起，被海外游子當作“最信任的福清人”



在整理僑批過程中，福清僑鄉博物館工作人員在信封上反復看到一個賬戶名字——“林華融先生”。這既不是匯款人姓名，也不是常見的長輩稱呼。



經過細細查證，這個名字背後並不是“某個人”，而是中國銀行福清分行接收海外僑匯的專用代碼。



原來，上世紀七八十年代，受部分海外國家政策影響，華僑往往無法向國內親屬直接匯款，甚至寄信都用暗語。為了讓這些款項安全抵達親人手中，中國銀行福清分行為這些僑胞啟用了一個專用僑匯代號——“林華融”。

