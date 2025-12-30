2025年中國正風反腐亮出“成績單”

（圖片來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，今年前三季度，立案78.9萬件，其中立案省部級幹部90人；今年前11個月，全國查處違反中央八項規定精神問題超25萬起，批評教育和處理超32萬人；二十屆中央第五、六輪巡視完成對省區市巡視全覆蓋……



回眸2025年，“打虎”“拍蠅”“獵狐”不止步，正風肅紀反腐持續保持高壓態勢，深入推進風腐同查同治，深化標本兼治、系統施治，不斷鏟除腐敗滋生的土壤和條件。



反腐敗力度持續加大



12月27日上午10時30分，中央紀委國家監委網站發布消息：“中南大學黨委常委、副校長郭學益涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。”



至此，該網站今年公開發布的“落馬”中管幹部已達64人。



密集發布的“打虎”信息，凸顯反腐敗不放鬆，以嚴厲懲治強化震懾。數據顯示，今年前三季度，全國紀檢監察機關共立案78.9萬件，其中立案省部級幹部90人，處分67.7萬人，其中黨紀處分50.2萬人、政務處分22萬人；和去年同期相比，這幾項數據都有所增長。



“當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。”北京廉政建設研究基地副主任宋偉表示，今年以來的一些案件也充分說明，高壓之下仍然有人肆意妄為、不收斂不收手，在一些重點領域和關鍵環節，腐敗問題還在持續滋生蔓延，一些制度機制上的漏洞仍然存在，必須保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓。

