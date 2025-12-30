王滬寧會見中國佛教協會全國代表會議代表

12月28日至29日，中國佛教協會第十一次全國代表會議在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見中國佛教協會領導班子成員，並同與會代表合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據人民日報報導，中國佛教協會第十一次全國代表會議28日至29日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見中國佛教協會領導班子成員，並同與會代表合影。他表示，要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆四中全會精神，學深悟透習近平總書記關於宗教工作的重要論述，全面貫徹黨的宗教工作基本方針，引導佛教界人士和信教群眾堅定聽黨話、跟黨走，為實現“十五五”時期目標任務、推進中國式現代化建設貢獻力量。



王滬寧對中國佛教協會第十一次全國代表會議的召開表示祝賀，對中國佛教協會第十次全國代表會議以來所做工作給予肯定，並對下一步工作提出希望。他表示，中國佛教協會要加強思想政治引領，把握團結奮鬥的時代要求，引導佛教界人士和信教群眾踐行社會主義核心價值觀，樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，不斷增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，鑄牢中華民族共同體意識。要推進我國佛教中國化，促進教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面體現中國特色、適應時代要求。要落實全面從嚴治教，加強法治宣傳教育，引導教職人員遵紀守法、持規守戒、正信正行。要建設政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的佛教人才隊伍，培養精通經典教義、精通中華優秀傳統文化的“雙通”人才。要加強佛教對外友好交流，講好中國宗教故事。要加強自身建設，發揮好宗教團體的橋梁紐帶作用。



中共中央政治局委員、中央統戰部部長李幹傑參加會見。



中國佛教協會第十一次全國代表會議審議通過了中國佛教協會第十屆理事會工作報告、新修訂的中國佛教協會章程和一系列教規制度，選舉產生了中國佛教協會新一屆領導班子。