陳文清出席中國法治論壇（2025）並講話

中評社北京12月30日電／據人民日報報導，中國法治論壇（2025）暨第十六屆中國法學家論壇29日在廣東深圳開幕。中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清出席並講話。中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明出席並致辭。



與會代表認為，黨的十八大以來，我們在社會主義法治建設上取得的最重要成就，就是形成了習近平法治思想。習近平法治思想是在法治領域堅持“兩個結合”的光輝典範，是全面依法治國必須長期堅持的指導思想。廣大法學法律工作者要堅持以習近平法治思想為根本遵循，把握我國法治建設取得的歷史性成就，積極繁榮法學研究，主動服務法治實踐，合力開創法治中國建設新局面。



與會代表表示，繁榮新時代法學研究，要堅守馬克思主義法治理論的“魂脈”，傳承中華優秀傳統法律文化的“根脈”，立足中國偉大的社會主義法治實踐，借鑒世界優秀的法治文明成果，加快構建中國法學自主知識體系，打造具有中國特色、中國風格、中國氣派的法學學科體系、學術體系、教材體系、話語體系，為全球法治文明貢獻中國智慧。



論壇以“深入學習貫徹習近平法治思想為‘十五五’經濟社會發展提供堅強法治保障”為主題，由中國法學會、廣東省委政法委、深圳市委市政府主辦，中央和國家機關有關負責同志、法學法律界代表等參加論壇。