外交部：台灣問題越線挑釁必遭中方堅決回擊

（圖片來源：新華網視頻截圖） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織開展“正義使命-2025”演習。外交部發言人林劍29日表示，中國人民解放軍開展有關軍事演習是對“台獨”分裂勢力“以武謀獨”的嚴厲懲戒。任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑都必將遭到中方的堅決回擊。



當日例行記者會上，有記者問：29日上午，東部戰區在台灣島附近開展軍事演習。有消息稱，此次軍演是針對美國近期出台的111億美元大規模對台軍售。請問發言人對此有何評論？



“東部戰區新聞發言人已就有關軍事演習發布消息。”林劍表示，中國人民解放軍開展有關軍事演習是對“台獨”分裂勢力“以武謀獨”的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。



林劍說，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，企圖“倚美謀獨”，不惜把台灣變成“火藥桶”“彈藥庫”，充分暴露其“和平破壞者”“危機製造者”“戰爭煽動者”的凶惡面目。外部勢力“以台制華”、武裝台灣，只會助長“台獨”囂張氣焰，把台海推向兵凶戰危的境地。



“台灣問題是中國核心利益中的核心。”林劍說，中方維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移。任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑都必將遭到中方的堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞。