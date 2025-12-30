國防部就“正義使命－2025”演習答問

中評社北京12月30日電／據新華社報導，國防部新聞發言人張曉剛29日就東部戰區“正義使命－2025”演習答記者問。



有記者問，12月29日，東部戰區在台島周邊組織“正義使命－2025”演習。有外媒評論，此次軍演是針對美國近期大規模對台軍售。請問對此有何評論？



張曉剛表示，東部戰區第一時間發布了組織“正義使命－2025”演習信息。此次演習是對“台獨”分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權安全和領土完整的正當必要之舉。



張曉剛說，近來外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線，妄圖給“台獨”分裂勢力壯膽打氣，加劇兩岸對立對抗，嚴重損害中國主權安全，嚴重破壞台海和平穩定。賴清德當局無底線迎合貼靠外部勢力，狂妄地謀“獨”挑釁，成為破壞台海現狀、加劇局勢緊張的禍根亂源。



張曉剛表示，“台獨”同台海和平水火不容，外部勢力縱容支持“台獨”只會引火燒身、自食惡果。我們敦促有關國家放棄“以台制華”幻想，停止在台灣問題上拱火滋事，不要挑戰中方維護自身核心利益的決心意志；正告民進黨當局“倚外謀獨”注定失敗、“以武拒統”死路一條。中國人民解放軍打“獨”促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。