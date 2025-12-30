減息利好　香港私宅售價連升6月共3.7%

本港樓價指數連漲6個月，為逾4年來最長升浪。 中評社香港12月30日電／受惠施政報告及減息利好，本港樓價升勢擴大，差估署11月份私宅售價指數報297.3點，按月升0.92%，連漲6個月共3.77%，為逾4年最長升浪，今年暫升2.8%。業界展望，今年全年樓價升幅可達3%至4%，一洗之前3年頹勢，明年樓價會延續向好。



大公報報導，差餉物業估價署公布11月份私人住宅售價指數報297.3點，創去年7月後的16個月新高，對比今年3月低位反彈4.35%。值得留意，指數已連升6個月共漲3.77%，是2021年7月後最長升浪，若與2021年9月的398.1點歷史高峰比較，樓價跌幅收窄至25.3%。



樓市升勢全面，按單位面積劃分，各類單位指數全線向上，當中以實用面積431至752方呎的B類單位售價指數升幅最多，按月急彈1.15%，最新報289.7點，創16個月高位。其次是實用面積753至1075方呎的C類單位，按月增長1.12%。



大型單位方面，實用面積1722方呎或以上的E類單位售價指數按月上升0.75%，11月報267.2點，反彈力度是各類型單位中最強。然而，實用面積1076至1721方呎的D類單位按月僅漲0.26%，升幅是各類型物業中最少。上車盤走勢持續造好，實用面積431方呎或以下A類單位指數，今年11月報317.6點，按月上升0.6%，攀上17個月高位。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠香港經濟表現向好，加上租金升勢未停，“租轉買”增加，將推升住宅買賣需求，他預期2025年全年差估署樓價指數可錄3.5%升幅。