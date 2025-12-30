香港私宅租金再破頂　年內漲4.26%

中評社香港12月30日電／香港特區政府積極招攬外來人才，為本港住宅帶來龐大居住需求，支持租金續闖高峰，11月私宅租金指數報200.7點，為連續兩個月破頂，指數已經連升12個月。



大公報報導，據差估署最新公布數字，11月私人住宅租金指數按月再漲0.2%，為連續兩個月創新高，今年首11個月累計揚升4.26%，高於去年全年3.5%升幅。值得留意，租金指數已經連升12個月，期內累漲約4.59%，是2017年12月（連升13個月）以來最長的升浪。



按單位面積劃分，以實用面積431至752方呎的B類單位租金指數表現最佳，上月報198.8點，按月上升0.3%；而D類單位緊隨其後，按月上升0.19%。惟實用面積1722方呎或以上的E類大單位租金指數按月持平，維持於140.3點水平。



私樓租金指數已連升12個月，綜合業界分析，租金指數將繼續破頂，惟升幅或趨放緩。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，由於外來人才對租盤需求持續，12月份租金指數料再升0.15%，觸及201點，料整個下半年升幅約2.6%，全年則看升4.42%。



展望明年，萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，特區政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求有剛性支持，預測2026年租金再升約3至5%。