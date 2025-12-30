數字人民幣新方案元旦實施　餘額可收息

截至2025年11月末，數字人民幣累計處理交易34.8億筆，交易金額16.7萬億元人民幣。（大公報） 中評社香港12月30日電／數字人民幣迎來方案升級。中國人民銀行出台了《關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》（下稱《行動方案》），新一代數字人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將於2026年1月1日正式啟動實施。中國人民銀行副行長陸磊在人行主管媒體《金融時報》發文指出，根據制度安排，客戶在商業銀行錢包中的數字人民幣是以賬戶為基礎的商業銀行負債，標誌著數字人民幣由現金型1.0版進入存款貨幣型2.0版。



由現金型進入存款貨幣型



大公報報導，《行動方案》明確，銀行機構為客戶實名數字人民幣錢包餘額計付利息，遵守存款利率定價自律約定。銀行可以對數字人民幣錢包餘額自主開展資產負債經營管理，由存款保險依法提供與存款同等的安全保障。



為進一步明確運營機構責任和權利對稱關係，《行動方案》還規範了數字人民幣計量框架，將銀行類數字人民幣業務運營機構的數字人民幣納入準備金制度框架管理，其開立的數字人民幣錢包餘額統一計入存款準備金交存基數。參與數字人民幣運營的非銀行支付機構實施100%的數字人民幣保證金。數字人民幣錢包餘額按照流動性分別計入相應貨幣層次。這一制度安排在“雙層架構”基礎上，明確了客戶在商業銀行錢包中的數字人民幣是以賬戶為基礎的商業銀行負債，標誌著數字人民幣由現金型1.0版進入存款貨幣型數字人民幣2.0版。



在貨幣履行支付手段職能上，實時結算、匿名和離線支付是現金在高度依賴終端、網絡、移動互聯的數字經濟時代不可替代的優勢。《行動方案》提出“全面推進數字人民幣受理環境建設”，依託高效系統設計和全局一本賬實現實時結算，全面降低信息流與資金流分離的交易費用。同時，賬戶相對於現金的生息能力對個人和單位的激勵、存款貨幣有利於保持負債穩定性對商業銀行的激勵，是任何貨幣創新工作中不容忽視的決定性因素。

