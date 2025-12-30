2025，習近平主席引領中國外交破浪前行

9月1日上午，上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議在天津梅江會展中心舉行。中國國家主席習近平主持會議並發表題為《牢記初心使命 開創美好未來》的重要講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，時光長河奔騰不息。2025年，世界大變局再次鐫刻下中國的勇毅擔當。



“面對加速演進的世界百年變局和變亂交織的國際形勢，各國比以往任何時候都更加需要團結合作，以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運。”



這一年，習近平主席以穿雲破霧的遠見、計利天下的情懷，引領中國特色大國外交堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏，為人類進步事業貢獻智慧，為完善全球治理指明方向，攜手國際社會在構建人類命運共同體的歷史進程中書寫新的恢宏篇章。



（一）歷史大潮中聚全球治理合力



“我願提出全球治理倡議，同各國一道，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。”



2025年9月1日，上海合作組織天津峰會上，習近平主席面向世界鄭重提出全球治理倡議。



這是繼2021年全球發展倡議、2022年全球安全倡議、2023年全球文明倡議之後，中國為國際社會提供的又一重要國際公共產品。



奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向……在全球治理逆水行舟、不進則退的關鍵當口，中國理念振聾發聵，中國方案恰逢其時。



提出全球治理倡議前，習近平主席在天津迎賓館密集會見來華出席上海合作組織峰會的國際貴賓。同聯合國秘書長古特雷斯會面，習近平主席言近旨遠：“歷史啟示我們，多邊主義、團結合作是解決全球性難題的正確答案。”

