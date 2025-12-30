市監總局部署明年工作　有序開展八方面任務

中評社北京12月30日電／據新華社報導，記者29日從全國市場監管工作會議獲悉，市場監管總局部署2026年重點工作時提出，扎實有序開展八方面重點任務，其中包括推動提高經營主體發展質量、壓實平台企業“守門人”責任等。



會議明確，推動提高經營主體發展質量，完善市場准入退出制度，提升經營主體信用水平，強化知識產權和商業秘密保護。深入推進質量強企、強鏈、強縣（區、鎮）建設，充分發揮質量在促進企業做大做強、支撐產業建圈強鏈、推動城市可持續發展中的作用，加快構建高水平質量基礎設施。不斷深化國際交流合作，強化規則標準互聯互通，主動服務我國企業出海，深度參與國際組織工作。



在完善市場規則、優化市場環境方面，會議提出，持續深化公平競爭治理，加力破除行政性壟斷，加強反壟斷反不正當競爭執法，深入整治“內卷式”競爭。強化平台經濟常態化監管，壓實平台企業“守門人”責任，突出抓好平台規則治理，加快平台監管“一庫一碼一系統”建設。



在守住安全發展底線方面，會議要求，落實落細市場監管領域安全監管措施，創新食品安全監管方式，強化藥品安全風險防控，豐富工業產品監管手段，狠抓特種設備行業治理。大力推進智慧監管，部署開展市場監管執法隊伍“清風鐵紀”教育整頓專項行動。



會議還提出，元旦、春節將至，各級市場監管部門要始終綳緊安全這根弦，強化風險排查、加強值班值守，做好各類突發事件應急處置準備，確保牢牢守住“三品一特”安全底線。要做好重要民生商品穩價保質等工作，維護好節日期間市場秩序和消費環境。