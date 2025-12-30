點心債市旺　人民幣國際化提速

中評社香港12月30日電／人民幣資產在全球的需求持續增加，在港發行離岸人民幣債券（點心債）規模有望突破萬億元大關，展現香港金融聯通內外的獨特優勢，離岸人民幣樞紐地位穩固。事實上，點心債促進人民幣跨境交易結算，香港助力國家推動人民幣國際化的角色日益吃重。



據大公報報導，在全球持續看空美元之下，人民幣金融資產有價有市。繼經合組織之後，亞洲開發銀行亦上調今年中國經濟增長預測0.1個百分點至4.8%，可知道中國經濟基本面保持良好，11月消費者物價指數上按年溫和上升0.7%。



點心債在港發行料破萬億



換言之，中國經濟維持較快增長、通脹低企的局面，因而持續吸引資金增配人民幣資產。相反，美國實體經濟呈現下滑趨勢，而且通脹上升壓力還在增加，陷入滯脹危機，美元資產難有運行。



因此，全球對人民幣金融資產需求高漲，單是境外投資者年內淨買入A股6000億元（人民幣，下同），而今年在港的離岸人民幣債券（點心債）發行金額，有望突破萬億元大關，創出紀錄新高。事實上，考慮到人民幣融資成本較低因素，包括美資在內的外國企業紛紛由美元改以人民幣進行發債融資，並將資金用作投資機遇處處的中國市場。香港作為全球最大離岸人民幣市場，擁有得天獨厚的優勢，資金池規模逾萬億元，是內外企業進行人民幣投融資活動的理想地。



港人民幣業務步上新台階



香港點心債市場壯旺，發行金額創出新高，做出亮麗成績，可視為離岸人民幣市場發展步上新台階，在推動人民幣國際化方面，香港扮演的角色功能日益重要，助力國家建設金融強國，同時也為自身金融發展注入新動力。事實上，香港點心債市場發展勢頭強勁，2007年7月國家開發銀行在港發行首隻離岸人民幣債券，其後點心債市場穩步增長，到了2022年，包括香港在內的市場發行量為7469億元，2023年增加至9675億元，到了2024年進一步上升12786億元，增長動能強勁。在香港發行量增加推動下，點心債市場規模將迭創新高，這體現人民幣地位被國際市場肯定。

