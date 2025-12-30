可以付息了！數字人民幣迎來2.0版

中評社北京12月30日電／據新華社報導，新一代數字人民幣來了！記者12月29日從中國人民銀行獲悉，明年1月1日起，新一代數字人民幣的計量框架、管理體系、運行機制和生態體系將正式啟動實施。其中，最為突出的變化是，數字人民幣可以付息了！



在總結多年研發試點的經驗基礎上，中國人民銀行出台了《關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》。方案從機制上明確了數字人民幣將從數字現金時代邁入數字存款貨幣時代。



從數字現金到數字存款貨幣，這個變化帶來明顯利好——行動方案明確，銀行機構為客戶實名數字人民幣錢包餘額計付利息，遵守存款利率定價自律約定。



不要小看邁出的這一步，背後是數字人民幣從計量框架到管理體系，從運行機制到生態體系的全面調整。



在調整之前，數字人民幣主要定位於現金，並從2023年納入流通中貨幣（M0）統計口徑。



現金大多用於小額支付，很難“錢生錢”。衹有把錢存到銀行，再由銀行把錢貸給個人、企業等，貸款再輾轉變為個人的工資或收益存回銀行，銀行又將這些存款再貸給企業……這樣不斷貸款、存款相互轉化，錢才能發揮好幾倍的作用。



“數字人民幣改為數字存款貨幣後，將大大提高數字人民幣在銀行體系的流動性。”上海新金融研究院副院長劉曉春說。



方案明確，客戶在商業銀行錢包中的數字人民幣是以賬戶為基礎的商業銀行負債。

