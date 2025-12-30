“終極能源”可控核聚變商業化已不再是科幻

中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”局部（2024年5月17日攝） 受訪者供圖（圖片來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報道，量子科技，包含量子計算、量子通信與量子精密測量三大支柱。目前，量子技術三大支柱商業化進度不一，應用探索呈現多點開花局面



量子科技的顛覆性不僅體現在技術突破本身，更推動傳統產業從效率優化邁向範式更新，在醫藥、能源、金融、製造等領域催生全新產業形態。作為國家重點培育的未來產業，量子科技最終需立足市場需求、惠及大眾



在全球量子科技競速中，我國穩居第一梯隊，形成“局部領跑、整體並跑”的戰略格局。業界專家同時認為，我國量子信息產業在技術水平、生態構建、應用場景等方面，仍有持續提升的空間



文 |《瞭望》新聞周刊記者 何曦悅



1913年，尼爾斯·玻爾以量子化理論重構原子模型，一束穿透微觀世界的思想之光，照亮了量子科學的探索之路。這位物理學巨擘或許未曾想到，一百多年後，當初那場顛覆經典物理的理論革命，正在中國孕育量子科技快速發展的產業浪潮。



2025年是量子力學誕生100周年，聯合國於2024年6月宣布今年為“國際量子科學與技術年”，以紀念人類科學史上這場偉大的革命。



在中國，量子科技的產業化進程正以“加速度”態勢演進。從“祖衝之三號”的千萬億倍算力突破，到天地一體化保密通信網絡，從合肥“量子大道”的產業集群崛起，到量子芯片、測控系統、操作系統及量子計算機整機的全線自主可控，我國正以產業化實踐延續著量子世界的探索傳奇，引領量子科技從實驗室走向經濟社會主戰場。



中國工業互聯網研究院發布的《中國未來產業發展研究（2025）》顯示，2024年我國未來產業產值規模約為11.7萬億元，2025年預計達到13.4萬億元，年復合增長率將達到15%左右。以量子計算、核聚變等顛覆性技術驅動的產業處在探索期，量子通信預計在2030年後逐步進入商業化。

