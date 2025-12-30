兩岸關係這一年：銘記歷史　積蓄統一大勢

中評社北京12月30日電／據新華社報導，歷史回響激蕩，時代步伐鏗鏘。歲末回望，2025年兩岸關係在複雜嚴峻的風險挑戰中克難前行。



這一年，兩岸同胞共同回望歷史，紀念抗戰勝利、台灣光復80周年，緬懷先烈，增強中華民族認同；共同捍衛成果，堅決反對“台獨”分裂與外部幹涉，彰顯中華兒女堅定意志；共同書寫未來，在交流融合浪潮中相向而行，持續匯聚推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業、實現民族偉大復興的磅礴力量。



銘記歷史榮光，凝聚家國認同



“張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，台灣光復不能忘。不能忘，常思量……”即將過去的2025年里，這首承載著民族光榮記憶的《台灣光復紀念歌》，在海峽兩岸一次次被深情唱響，叩擊著人們的心弦。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。抗戰烽火中，中國軍民浴血奮戰，付出了傷亡超3500萬人的巨大民族犧牲，最終贏得偉大勝利，台灣得以重回祖國懷抱。這段歷史既記載著中華民族的苦難，更銘刻著中華民族的榮耀。



歲月長河奔騰不息，但歷史記憶永遠不會褪色。一年間，兩岸中國人通過形式豐富的紀念活動，銘記歷史榮光，堅守民族大義，祈願山河一統。



9月3日的北京天安門廣場，國之盛典，舉世矚目。紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在這里隆重舉行。台灣各界代表人士不懼民進黨當局的恐嚇、阻撓，踴躍出席，以實際行動詮釋了深厚的家國情懷。



“做堂堂正正的中國人，倍感自豪。”觀禮台上，全國台企聯常務副會長吳家瑩非常激動，“習近平總書記的重要講話，盛大的閱兵，都展現了中華民族邁向偉大復興的決心和信心，激勵我們台灣同胞共擔民族大義。”

