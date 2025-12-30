二〇二五，醫療提質惠民生

中評社北京12月30日電／據新華社報導，人民健康是社會主義現代化的重要標誌，黨的二十屆四中全會作出“加快建設健康中國”的重大決策部署，將保障人民健康置於優先發展的戰略位置。



從醫保減負到服務升級，從基層擴容到人文關懷，2025年，健康中國建設多點突破、縱深推進，一系列民生舉措落地生根，讓億萬群眾的健康獲得感更足、幸福感更可持續。



——編 者



輔助生殖進醫保 藥品目錄再擴容



醫療保障是群眾的“健康靠山”，也是民生福祉的“兜底網”。如今，這張網正越織越密、越織越牢。



過去，輔助生殖費用高、周期長，讓不少家庭望而卻步。2025年，輔助生殖納入醫保，全國31個省（區、市）及新疆生產建設兵團全覆蓋，為有需要的家庭減輕了經濟壓力和心理負擔。



醫保藥品目錄的動態調整讓群眾用藥更有保障。2025年新增114種藥品，總數增至3253種，多為臨床亟需的創新藥；首版商保創新藥目錄納入19種藥品，覆蓋腫瘤、慢性病、罕見病等領域，讓群眾有藥可用、有藥可選、費用可擔。



針對困難群眾，基本醫保、大病保險、醫療救助三重保障層層守護。全國每年約8000萬困難群眾獲得參保資助，農村低收入人口政策範圍內住院醫療費用報銷比例達90%，確保困難群眾“參得全”“救得早”“兜得住”“保得好”，堅決守牢不發生規模性因病返貧致貧底線。

