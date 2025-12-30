形勢政策系列報告會第四場報告會在北京舉行

中評社北京12月30日電／據新華社報導，由中央宣傳部、中央和國家機關工委、教育部、中央軍委政治工作部、北京市委聯合舉辦的形勢政策系列報告會第四場報告會12月29日在北京舉行。商務部黨組書記、部長王文濤作了“擴大高水平對外開放 促進普惠包容的經濟全球化”的專題報告。



王文濤在報告中指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央總攬全局、領航掌舵，對外開放取得歷史性成就、發生歷史性變革、實現歷史性跨越。“十四五”時期，我國發展取得重大成就，高水平對外開放不斷擴大，開放型經濟邁上新台階，自主開放取得新突破，開放合作展現新作為，開放引領彰顯新擔當，既發展了自己，也造福了世界。



王文濤認為，高水平對外開放，是全面推動高質量發展的強大動力，是滿足人民美好生活需要的重要途徑，是促進普惠包容的經濟全球化的主動作為，是應對外部環境不確定性的戰略選擇。“十五五”時期，我國發展環境面臨深刻複雜變化。世界百年變局加速演進，國際力量對比深刻調整，新一輪科技革命和產業變革加速突破。同時，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯。要堅定信心決心，準確把握、妥善應對擴大高水平對外開放面臨的機遇挑戰。



王文濤表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持和加強黨對開放工作的全面領導，深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，落實“十五五”規劃建議中關於“擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面”的各項部署。穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，拓展國際循環，以開放促改革促發展，與世界共享機遇、共同發展。積極擴大自主開放，對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，擴大高標準自由貿易區網絡，推動貿易創新發展，夯實貿易強國“三大支柱”，拓展雙向投資合作空間，塑造吸引外資新優勢，有效實施對外投資管理，高質量共建“一帶一路”，不斷拓展共贏發展新空間。



報告會由中央軍委政治工作部負責同志主持。在京黨政軍機關幹部、中央企業幹部職工、首都高校師生和首都各界群眾代表約730人參加報告會。