中國具身智能產業已進入全球“第一梯隊”

在北京舉辦的世界人形機器人運動會 4x100 米接力決賽中，來自天工隊的人形機器人（前）在比賽中（圖片來源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，“十五五”期間，我國具身智能產業有望完成從百億向千億規模的跨越並為萬億級產業規模奠定基礎



具身智能企業誰能率先在服務標準、數據接口和計費模型上形成可復制的模式，誰就有可能在全球具身智能服務貿易中占據樞紐位置



完善具身智能操作系統、仿真與評測平台性能以及建設安全治理體系，為具身智能規模化應用提供關鍵基礎設施



文 | 鐘新龍



近年來，在創新引領和需求釋放的雙重作用下，我國以人形機器人為代表的具身智能產業規模正以超50%的增速跨越式發展，已從培育期邁入加速成長階段並在全球占據重要份額。我國憑借工業基礎、供應鏈集成能力和場景密度方面獨特優勢，“十五五”期間，具身智能產業將有望在產業配套和應用規模上形成系統優勢，實現多環節並跑、重點領域領跑。



根據市場調研機構預測，2030年我國具身智能產業將達到千億元市場規模。國務院發展研究中心在《中國發展報告2025》中研判，具身智能市場在2035年有望突破萬億元。這期間，具身智能在工業製造、物流運輸、醫療康養、公共服務等領域將實現規模化應用，加速帶動大腦、小腦及關鍵部件“卡脖子”技術突破，並通過“機器人即服務”等新模式深刻改變生產組織方式。“十五五”期間，我國具身智能產業有望完成從百億向千億規模的跨越並為萬億級產業規模奠定基礎。



總體處於全球第一梯隊



從技術成熟度、市場份額、產業鏈完備度等方面看，我國具身智能產業已經進入全球“第一梯隊”——近日我國某企業的第5000台人形機器人產品正式量產下線，驗證了國產人形機器人規模化量產的可行性；我國已有超過150家人形機器人企業，數量仍在不斷增加；世界人形機器人運動會、世界機器人大會等賽事活動已經顯示出我國在人才、企業和場景組織能力上的綜合實力；在人形機器人國際展會上，我國企業在展出數量、產品形態等方面已明顯超過日本和部分歐美同行；第二屆中國人形機器人與具身智能產業大會發布的《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》提到，2025年中國具身智能市場規模約52.95億元，占全球約27%。

