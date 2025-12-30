】 【打 印】 
我國成功發射天繪七號衛星
　　中評社北京12月30日電／據新華社報導，12月30日12時12分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將天繪七號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

　　天繪七號衛星主要用於地理信息測繪、國土資源普查和科學試驗研究等任務。

  這次任務是長征系列運載火箭的第622次飛行。 


