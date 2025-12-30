【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
】
我國成功發射天繪七號衛星
http://www.CRNTT.com
2025-12-30 14:32:00
12月30日12時12分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將天繪七號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。（圖片來源：新華社）
中評社北京12月30日電／據新華社報導，12月30日12時12分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭，成功將天繪七號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。
天繪七號衛星主要用於地理信息測繪、國土資源普查和科學試驗研究等任務。
這次任務是長征系列運載火箭的第622次飛行。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
我國未來防災可呼叫 衛星來“接單”
(2025-12-23 19:11:12)
港科大：牽頭“嫦八”國際合作項目獲新進展
(2025-12-18 14:05:23)
我國成功發射資源三號04星
(2025-12-16 14:49:38)
“出艙活動高手”張陸第五次漫步太空
(2025-12-10 09:31:15)
我國成功發射遙感四十七號衛星
(2025-12-09 14:55:39)
我國成功發射衛星互聯網低軌15組衛星
(2025-12-09 14:54:20)
海南商業航天產業蓄勢起飛
(2025-12-01 10:35:27)
10次！文昌發射場年發射量首次達到兩位數
(2025-12-01 10:34:52)
我國成功發射實踐二十八號衛星
(2025-12-01 09:45:10)
航天局印發商業航天高質量安全發展行動計劃
(2025-11-27 12:37:12)