中評社北京12月30日電／據新華社報導，生物製造是決勝未來的關鍵賽道，須以全產業鏈的視角，在核心技術突破、產業生態培育、市場環境營造上持續發力



我國生物製造產業總規模已接近1萬億元



據易凱資本預測，到2030年，我國生物製造市場規模將增長至1.8萬億元，占全球市場規模近25%，將成為全球生物製造中心之一



文 |《瞭望》新聞周刊記者 李鬆



大豆經生物酶轉化，成為保健品市場的新寵；玉米變身燃料乙醇，助力減少航空業碳排放；利用基因工程菌株生產的胰島素，成為治療糖尿病的有效手段……在我國，生物製造正成為產業創新發展的新賽道。



黨的二十屆四中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》明確提出，培育壯大新興產業和未來產業。在前瞻布局未來產業方面，將推動生物製造成為新的經濟增長點。



“生物製造是決勝未來的關鍵賽道，須以全產業鏈的視角，在核心技術突破、產業生態培育、市場環境營造上持續發力，在這場波瀾壯闊的產業變革中搶占先機。”國家發展改革委宏觀經濟研究院研究室主任、研究員張林山表示。



專家認為，“十五五”期間，我國在國家戰略引領、技術突破賦能、市場需求拉動等多重因素驅動下，生物製造這個萬億級賽道，將迎來全面提速的黃金發展期。



生物製造進入加速發展期