全國台協會長座談會舉行　共議融合發展前景

2025年全國台協會長座談會12月30日在北京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京12月31日電（記者 海涵）2025年全國台協會長座談會12月30日在北京舉行。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席會議，同全國台灣同胞投資企業聯誼會主要會務幹部、各地台資企業協會會長、台商台胞代表等近200人展開座談，共議“十五五”規劃新機遇與兩岸融合發展前景。



座談會期間，宋濤認真聽取台商意見建議，時不時埋頭做記錄。在幾位台商代表發言完畢後，宋濤作重要講話。



時值歲末，宋濤首先向廣大台商台胞致以新年祝福。他表示，中共二十屆四中全會對未來五年大陸發展作出頂層設計和戰略擘畫，中央經濟工作會議為確保“十五五”開好局起好步提供科學指引。“十五五”規劃開啟中國式現代化新征程，必將為推動兩岸經濟合作、融合發展注入新動力，為廣大台商台企深耕大陸發展開創新前景。我們將持續完善惠及台胞台企的政策措施，支持大陸台商台企發展，歡迎更多台灣同胞來大陸投資興業。



宋濤強調，希望台商台胞堅持一個中國原則和“九二共識”，反對“台獨”分裂和外來干涉，把握兩岸融合發展新機遇，開創兩岸交流合作新局面，展現守護共同家園新擔當。



全國台企聯會長李政宏發言時表示，祖國大陸的發展前景無比光明，兩岸融合發展的歷史潮流不可阻擋。全國台企聯將一如既往團結帶領廣大台商把握機遇、迎接挑戰，專心謀發展，積極促融合，堅定反“台獨”，為台企有序經營、為兩岸關係和平發展、為中華民族的偉大復興作出新的更大的貢獻。

