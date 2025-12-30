2025機器人技能大賽折射新趨勢

中評社北京12月30日電／據新華社報導，12月26日至30日，以“智創未來·技領全球”為主題的2025機器人技能大賽在深圳市龍崗區舉行，來自全國高校、科研機構和企業的100餘支團隊，在醫療健康、低空飛行、人形表演、智能倉儲物流、高精度工業裝配等六大前沿賽道展開激烈角逐。



走進比賽現場，不同類型的機器人各展才能，展現出中國機器人產業與AI發展深度融合，從“炫技”邁向“上崗”的新趨勢。



過去，機器人常被視為科技展上的“表演明星”，如今，它們正加速走進工廠車間、醫院病房、社區養老院甚至千家萬戶。



在醫療與養老賽道，深圳市康益恒科技有限公司展示了為獨居老人設計的家庭康養機器人。該系統整合健康管理、視頻監護、緊急求助、遠程問診等功能，通過“雲平台+智能硬件+APP”構建慢病管理生態；武漢庫柏特機器人團隊則帶來超聲自動掃查機器人，它模仿醫生“手眼腦協調”能力，根據實時圖像語義理解與接觸力反饋，動態調整探頭位姿，實現標準化檢查。



受訪者表示，AI的價值正體現在讓機器人理解指令、適應開放環境，最終成為可靠的“生產力工具”，這種從“能動”到“能把活幹好”的轉變，被靈心巧手（北京）科技有限公司聯合創始人蘇洋概括為“感知—決策—控制—執行”閉環能力的全面提升，“大家不再比單點性能，而比任務成功率、穩定性與可交付性。”



賽場只是AI+機器人融合發展的縮影。作為大賽主承辦地，深圳市龍崗區也正以相關AI發展戰略，構建全球領先的AI與機器人產業高地，推動新質生產力加速形成。



在星河World商圈，“人工智能6S店”與“機器人6S店”已成為產業新地標。前者整合展示、銷售、培訓、社群、解決方案、孵化六大功能，採用“前店後廠”模式，已成功推出“好奇貓”“潦草貓”等情感陪伴AI寵物。“個人開發者也能低成本快速推出產品。”副店長郭經緯說。



“機器人6S店”則新增“租賃”與“個性化定制”服務，該店自7月28日開業至12月16日，營業額達2000萬元，並簽約6家加盟分店。“通過機器人6S店的對接，我們近期收穫了一筆500萬元訂單。這種‘看得見、摸得著、能體驗’的模式，打破了實驗室與市場的壁壘。”蘇洋說。