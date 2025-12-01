宋濤：望台胞展現守護共同家園新擔當

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 海涵攝） 中評社北京12月31日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤12月30日在2025年全國台協會長座談會上強調，希望台商台胞堅持一個中國原則和“九二共識”，反對“台獨”分裂和外來干涉，把握兩岸融合發展新機遇，開創兩岸交流合作新局面，展現守護共同家園新擔當。



2025年全國台協會長座談會昨日在北京舉行，全國台灣同胞投資企業聯誼會主要會務幹部、各地台資企業協會會長、台商台胞代表約200人參加。



宋濤聽取了多位台協會長發言後作重要講話。他說，值此新年即將到來之際，與大家相聚一堂、辭舊迎新，回首極不平凡的2025年，展望兩岸經濟合作與共同發展的新前景，很有意義。宋濤向參加座談會的各位台商代表致以誠摯問候，並通過他們向廣大台商台胞送上新年的美好祝福，“祝願大家新年快樂、萬事如意！”



宋濤說，過去的一年，是“十四五”規劃圓滿收官的一年。中國共產黨二十屆四中全會勝利召開，通過了關於制定“十五五”規劃的建議，對未來五年國家發展作出了頂層設計和戰略擘畫。中央經濟工作會議總結了2025年經濟工作，部署了2026年發展任務，為確保“十五五”開好局、起好步提供了科學指引和根本遵循。在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，祖國大陸經濟迎難而上、頂壓前行，經濟社會發展主要目標即將順利完成，向新向優發展取得顯著成就，中國式現代化邁出新的堅實步伐。



宋濤說，過去的一年，是兩岸關係砥礪前行的一年。習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上的重要講話，極大激發了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的民族精神和民族力量。全國人大常委會審議通過設立台灣光復紀念日，順應了人民的意願、體現了國家的意志，激勵兩岸同胞繼承和發揚愛國主義傳統、偉大的抗戰精神，為祖國統一、民族復興共同奮鬥。祖國大陸牢牢把握兩岸關係的主導權、主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進祖國統一大業。台灣同胞來祖國大陸參訪交流更加便利，投資興業更有保障，融合發展動力更加強勁。“兩岸一家親 共圓中國夢”的理念深入人心，要和平、要發展、要交流、要合作的民意更加穩固。