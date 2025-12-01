談十五五規劃　台商：為台企提供廣闊平台

全國台企聯會長、上海冠龍閥門節能設備股份有限公司董事長李政宏（中評社 海涵攝） 中評社北京12月31日電（記者 海涵）2025年全國台協會長座談會12月30日在北京舉行。5位台商代表在會議期間接受媒體聯合採訪，重點談及“十五五”規劃帶來為台商帶來的發展機遇。他們普遍表示，“十五五”規劃為台商台企深度融入國家發展大局、共享發展紅利提供了廣闊平台與豐富機遇。台商台企要搶抓“十五五”規劃實施機遇，用好創新之力、架好連心之橋，共創民族復興美好未來。



全國台企聯會長、上海冠龍閥門節能設備股份有限公司董事長李政宏表示，“十五五”規劃為祖國大陸未來五年的經濟發展勾勒了清晰藍圖。其中明確，在化工、機械等傳統三大領域，要持續鞏固並穩住領先地位；同時在新能源、生物醫藥、低空經濟、航空航天等新興產業領域積極拓展，還指明了量子科技、人工智能、聚生智能、腦機接口等未來產業方向。這些規劃既為台資企業錨定了發展方向、明確了目標，也啟示台企應結合自身產業實際，主動融入“十五五”規劃的布局與政策重點，推進轉型升級。此外，年底召開的中央經濟工作會議特別強調構建國內大市場、促進消費，這也是台資企業需要牢牢把握的重要機遇。



李政宏指出，台商普遍期盼兩岸經濟深度融合發展。兩岸經濟本就高度聯動，形成了極具全球競爭力的完整產業鏈。未來，兩岸更應攜手合作、共贏全球市場。



全國台企聯常務副會長、昆山市台協會長、南寶樹脂集團大陸區董事長孫德聰認為，台商在“十五五”規劃中的新質生產力、內需擴容這兩個領域，會擁有最大的發展機會。



孫德聰說，今年1－11月，昆山新註冊的台商企業就有130家，增資企業53家。如今昆山的台商在融入新質生產力、精密製造以及內需擴容方面，已經實現了直接接軌，這部分業務表現十分亮眼，也使得今年昆山台資企業的產值持續增長，新企業仍在不斷入駐。他指出，更重要的是，這幾年來，昆山2700多家台資企業均有增資動作，這足以說明台商在這裡能夠扎根發展、穩定發展。

