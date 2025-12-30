美疑似首次對委內瑞拉實施地面打擊

2025年9月30日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普回答記者提問時表示，美國政府正在考慮打擊通過陸路向美國走私毒品的委內瑞拉販毒集團。（圖源：新華社） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，美國總統特朗普29日說，美國在對委內瑞拉行動中襲擊了一處“大型設施”。美國有線電視新聞網當天報導，這是已知的美國首次對委內瑞拉境內目標發動襲擊。委內瑞拉方面尚未對此事件作出表態。



美國有線電視新聞網29日報導說，美國中央情報局本月早些時候對委內瑞拉沿海一處港口設施實施了無人機打擊，打擊目標是一處偏僻碼頭，未造成人員傷亡。美聯社30日報導說，此前美軍對所謂“販毒船”的打擊行動一直局限於加勒比海和東太平洋的國際水域，此次行動則進一步接近沿海目標。



特朗普29日在佛羅里達州海湖莊園門口迎接到訪的以色列總理內塔尼亞胡時對媒體說，在委內瑞拉“用船裝運毒品的碼頭”發生了一次“大爆炸”，“我們打擊了所有船只，打擊了那個區域……現在那個地方已經不存在了”。他沒有說明美國發動襲擊的具體時間與地點。



美聯社報導，特朗普拒絕透露襲擊碼頭的行動是由美軍還是中央情報局執行。“我清楚地知道是誰執行任務，但我不想透露。反正你們知道，襲擊地點就在沿海區域。”特朗普說。



據美國多家媒體早些時候援引特朗普的話報導，美軍數日前摧毀了委內瑞拉“一個大型工廠或大型設施，船只就是從那裡出發的”。特朗普沒有說明該設施的具體位置。報導說，如果屬實，這將是美國11月宣布發起“南方之矛”軍事行動以來，首次對委內瑞拉地面目標發動襲擊。目前，美國軍方對此未作出表態。



美聯社報導說，數月來，特朗普一直暗示可能會在南美洲採取陸上打擊行動，目標可能是委內瑞拉或其他國家。他近幾周表示，美方的打擊範圍將不再局限於船只，“很快”就會開展陸上打擊。特朗普10月曾證實，他已授權中央情報局在委內瑞拉開展秘密行動。