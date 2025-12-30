普京官邸遭襲？俄烏各執一詞

2025年12月28日下午，美國總統特朗普在美國佛羅里達州海湖莊園同烏克蘭總統澤連斯基舉行會晤。這是特朗普在海湖莊園門口迎接澤連斯基。（圖源：新華社/美聯） 中評社北京12月30日電／據新華社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫29日說，烏克蘭28日深夜至29日凌晨用91架遠程攻擊無人機襲擊俄總統普京位於俄西北部諾夫哥羅德州的官邸，俄方將予以還擊。俄總統助理烏沙科夫披露，普京表示將重新審視俄方在烏克蘭問題上的立場。



烏克蘭總統澤連斯基稱俄方說法“純屬捏造”。美國總統特朗普對俄總統官邸遇襲表達“震驚和憤怒”。



普京：俄方將作出“最嚴厲回應”



據俄外交部網站消息，拉夫羅夫說，俄防空部隊已摧毀所有來襲無人機，暫無人員傷亡或無人機殘骸墜地造成損失的報告。



拉夫羅夫說，這次襲擊發生在俄美兩國為解決烏克蘭問題進行密切磋商之際。對於烏方這類行徑，俄方不會沒有回應。俄軍已確定還擊的目標和時間。



拉夫羅夫還表示，俄方無意退出圍繞烏克蘭問題與美國的談判進程，但鑒於烏方上述行徑，俄方將重新審視談判立場。



據俄羅斯塔斯社報導，俄總統助理烏沙科夫29日說，烏克蘭無人機襲擊普京官邸一事在美烏領導人海湖莊園會晤後立即發生。特朗普29日與普京通電話時，向普京介紹與澤連斯基會晤的結果，並表示此次無人機襲擊事件將影響美方與澤連斯基共事的方式。特朗普說他在會晤中建議烏方不要試圖為前線部隊爭取喘息之機，而應集中精力達成全面協議，以期切實結束衝突。普京在通話中表示，烏無人機襲擊俄總統官邸之類的行動將得到“最嚴厲回應”。



澤連斯基：否認烏無人機襲擊俄總統官邸



澤連斯基29日在社交媒體發文稱，俄羅斯關於烏方無人機襲擊俄總統官邸的說法“純屬捏造”，俄方相關言論“非常危險”，目的是破壞烏方與美國總統特朗普團隊的合作成果。