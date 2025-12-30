特澤會持續3小時　烏克蘭領土問題仍無共識

中評社北京12月30日電／據大公報報導，美國總統特朗普28日與烏克蘭總統澤連斯基在美國佛州會晤，雙方均聲稱“取得很大進展”，但在領土等最棘手問題上仍未能達成一致，今年內結束俄烏衝突的希望破滅。至於安全保障問題，澤連斯基稱，美烏擬定的相關文件將安全保障有效期定為15年，但烏方希望將期限延長至50年。俄羅斯外長拉夫羅夫29日表示，當天凌晨烏方使用91架無人機謀對俄總統普京的官邸發動恐怖襲擊，均被摧毀。



特朗普與澤連斯基28日在佛州海湖莊園舉行會晤，持續約3個小時。特朗普在會晤後的聯合記者會上說，美烏已經非常接近達成協議，“有人說我們達成了95%的意向。我不知道是多少，我只是覺得進展非常順利”。但他補充說，還有一兩個棘手的問題需要解決，其中最棘手的是領土問題。俄烏就包括頓涅茨克和盧甘斯克的頓巴斯地區歸屬僵持不下。特朗普稱，俄烏關於頓巴斯地區的立場正在接近，但這個問題仍非常棘手。



澤連斯基稱，雙方討論了新版20點“和平計劃”的所有方面，烏方願意就該方案的任何部分舉行公投，而不僅僅是領土問題。澤連斯基還聲稱，美烏就安全保障“百分之百”達成一致，但並未說明安全保障的具體內容。他29日稱，美烏擬定的相關文件明確安全保障有效期為15年，並預留延長的空間。他已向特朗普提出，烏方希望將安全保障有效期延長至最多50年。



拉夫羅夫29日表示，當天凌晨，烏方使用91架無人機對普京位於諾夫哥羅德地區的官邸發動恐怖襲擊，但所有無人機均被俄防空系統摧毀，暫無人員傷亡報告。拉夫羅夫說，俄方談判立場將有所調整；針對此次襲擊，俄方已確定了回擊的目標和執行時間。他並未提供更多細節。這並非普京首次成為烏克蘭無人機襲擊的目標。今年5月，一名俄軍官透露，普京視察庫爾斯克州期間乘坐的直升機曾遭遇烏克蘭大規模無人機襲擊，俄防空部隊擊落了46架無人機。



澤連斯基29日否認俄方指控，並指責俄方在為襲擊基輔政府大樓找借口。



參與美烏領導人會晤的美方人員包括國務卿魯比奧、防長海格塞斯、總統特使威特科夫、特朗普女婿庫什納等。烏方與會人員包括烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫、武裝部隊總參謀長格納托夫、經濟部長索博列夫等。



俄方：烏軍必須撤出頓巴斯



會晤開始前，特朗普與普京通話約1小時15分鐘。俄總統助理烏沙科夫說，普京和特朗普均認為，以公投為借口暫時停火只會延長戰爭。澤連斯基日前稱，如果俄羅斯同意停火至少60天，烏方願將“和平計劃”付諸公投。