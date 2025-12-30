安理會絕大多數成員反對以色列承認索馬里蘭

中評社北京12月30日電／聯合國安理會29日就以色列承認索馬里蘭舉行緊急公開會。包括索馬里在內的三個安理會非洲成員以及圭亞那和巴基斯坦等國明確譴責以色列，絕大多數安理會成員反對以色列的做法，美國則替以色列辯護。



新華社報導，索馬里常駐聯合國代表阿布卡爾·達希爾·奧斯曼代表安理會三個非洲成員以及圭亞那（A3+）作共同發言，對以色列承認索馬里蘭予以強烈譴責。四國認為，索馬里蘭無權與任何國家締結相互承認的協議，任何此類協議都是無效的。四國拒絕以色列承認索馬里蘭的聲明，並要求以色列撤銷該聲明。四國敦促所有聯合國會員國採取統一的原則性立場，反對以色列這一非法行為。四國還明確反對任何把巴勒斯坦人從加沙強行遷移到他國、包括索馬里蘭地區的企圖，認為此行徑非法且不道德，巴勒斯坦人的未來以及索馬里的領土完整不應成為籌碼。四國敦促國際社會拒絕任何破壞索馬里主權、統一和領土完整以及侵犯巴勒斯坦人權利的行為。



中國常駐聯合國副代表孫磊在發言中表示，中方對以色列承認索馬里蘭表示嚴重關切，堅決反對。他說，尊重主權和領土完整是《聯合國憲章》的基本準則，是國際法和國際關係不可撼動的基石，聯合國所有會員國必須恪守。索馬里蘭是索馬里領土不可分割的一部分。中方堅定支持索馬里的主權、統一和領土完整，反對任何分裂索馬里領土的行為。中方一貫認為，索馬里蘭問題完全是索馬里內政，應由索馬里人民以符合自身國情和憲法的方式解決，域外國家應停止不當干涉。任何國家都不應為了地緣利益而鼓動和支持他國內部的分裂勢力。中方敦促相關國家立即糾正錯誤，並盡早消除不良影響。



幾乎所有安理會成員均強調應遵守《聯合國憲章》、尊重國家主權和領土完整。



美國常駐聯合國副代表塔米·布魯斯則聲稱，以色列與其他主權國家一樣，具有開展外交關係的同等權利。她說，美國在是否承認索馬里蘭問題上沒有政策變化。