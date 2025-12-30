日本右翼製造“存亡危機”　以試探美國

中評社北京12月30日電／據文匯網報導，即便遭遇日本國內政壇與社會的強烈反對，高市早苗仍未對其涉台錯誤言論作出明確撤回。黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員、東北亞戰略研究院首席專家笪志剛指出，日本政壇右傾化，使以高市早苗為代表的右翼勢力，試圖藉當前國際環境的外部壓力與日本經濟困境的內部因素，將中國塑造成日本“存亡危機”的主要標靶。在此過程中，日本右翼一方面蒙蔽並爭取國內民意支持，另一方面加快擴展安保法制度空間，以進一步突破戰後秩序限制。



笪志剛在接受香港文匯報新聞調查部訪問時指出，二戰後的日本政壇，除極個別年份外，長期由自民黨執政把持。日右翼勢力戰後逐漸發展壯大，形成自民黨內把控政策方向的主導力量。“這是高市早苗涉台言論強勢態度的根本背景。”笪志剛說，早在安倍晉三執政的2015年，日本已繞過和平憲法，推動安保法治改革，解禁了部分集體自衛權，為突破戰後秩序限制，打下了日本國內現行法基礎。“高市早苗繼承並強化了安倍這一路線，打破歷屆內閣在台灣問題上的『戰略模糊』，直接將台灣納入日本安全戰略，與日本的『存亡事態』掛鈎。”



欺騙民意博取政治資本



日本經濟近年陷入輸入性高通脹、日圓貶值、經濟增長下滑等多重困境。據日本農林水產省最新統計數據顯示，截至本月21日的一周，日本市場上一袋5公斤裝大米均價為4,337日圓（約215港元），連續16周處於4,000日圓（約198港元）以上高位。日本帝國數據庫公司的最新統計數據顯示，日本今年共有逾2萬種食品漲價，而下月將有近3,600種食品價格上調。與此同時，不斷增發的國債，使日政府債務佔GDP比重超過260%，居OECD（經濟合作暨發展組織，編者註）國家之首。



笪志剛分析認為，日本這種經濟結構性困境，使日本民眾普遍對未來充滿不安。但以高市為代表的右翼政客正在利用民眾焦慮，將國內經濟問題外部化，並歸因於中國的“壓力”與地緣挑戰，意圖借此轉移矛盾。“這是一種典型的政治操弄手段。”笪志剛強調，高市沒有就經濟論經濟，而是試圖通過以欺騙的方法強調外部挑戰來凝聚國內民意，為自己的政治利益服務。



據日經與東京電視台聯合民調顯示，約有75%受訪者支持高市內閣，且未受中國反制高市涉台言論影響；共同社民調則顯示，高市內閣的不支持率衹有20.4%，而按年齡層來看，30歲及以下的年輕群體中有72%、40至50歲的中年群體中有64.0%受訪者，不認為高市涉台言論是出言不慎。這一認同在60歲以上高齡群體中，佔53.2%。