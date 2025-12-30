富權：陸委會明年度預算十億元或遭大幅刪凍

中評社香港12月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：陸委會明年度預算十億元或遭大幅刪凍。以下為文章內容。



台灣地區“立法院”日前通過決議，將原定於十二月三十一日結束的第十一屆第四會期，延後到一月三十一日，與法定於二月一日開始的第五會期實行“無縫銜接”。而延長會期的其中一個原因，是必須審查通過台灣當局二零二六年度的“中央政府”總預算案。



“行政院”今年八月下旬送抵“立法院”請求審議的二零二六年度“中央政府”總預算案暨附屬單位預算及綜計表”，共編列歲出三兆零三百五十億元（新台幣，下同），較二零二五年度增加一千一百億元，約增百分之三點八。



其中陸委會二零二六年的預算，為十億四千五百四十六萬八千。比二零二五年度預算八億一千三百五十四萬八千元增加一億九千三百零六萬八千元，增幅為百分之十九。也比二零二四年決算的八億八千六百三十三萬元有較大幅度增長。



其實，這個增幅是在“玩數字遊戲”，“預咗”“立法院”在野黨黨團在審查時將會大幅刪減或凍結，因而是“向天要價”，以“落地還錢”的手法，力求保住陸委會的實質年度開支約八億多元。



實際上，陸委會提報“立法院”二零二五年的預算冊，是編列歲出預算為十億三千九百一十八萬六千元，“立法院”內政委員會審查時就已刪減三千二百萬元，並凍結一定比例預算。在今年一月“院會”審議時，在野黨團又針對業務費、海基會捐助費等表決通過共計刪減超過一億三千萬元、凍結近一億元，刪減幅度高達百分之二十一。本來，“立法院”國民黨黨團還曾提案將陸委會“業務費”刪減為一元，倘獲得通過後駐香港和澳門的經濟文化辦事處將要被迫“關門”。在權衡利弊下，改成業務費排除由香港及澳門辦事處執行的“港澳聯繫服務之推動與執行”後，減列百分之三十，並凍結百分之二十，待陸委會三個月內向“立法院”內政委員會提專案報告，並經同意後始得動支，全案經表決通過。，共計刪減經費一億三千餘萬元，另凍結近一億元，刪減幅度佔陸委會預算高達百分之二十一，為近年之最。



而在今年以來，陸委會積極配合賴清德的“十七條措施”，推出多項阻擋兩岸交流的措施，甚至還要修法限制“立委”前往大陸，讓在野黨“立法院”黨團極為不滿，因而估計，陸委會二零二六年度的預算，將會遭到在野黨黨團挾議席多數，進行大幅刪減及凍結。除了法定的“人事預算”之外，其餘六個業務處的“業務預算”，可能又將重演“刪減至一元”的戲碼。當然，為了避免駐香港和澳門的經濟文化辦事處“關門”，其中“港澳蒙藏業務”中的“港澳聯繫服務之推動與執行”預算八千一百五十八萬五千元，則“除外”。



國民黨與民眾黨黨團今年一月大幅刪減陸委會二零二五年度“業務預算”的核心理由包括：一是兩岸制度性聯絡機制停擺後，海基會談判、交流等核心功能僅剩文書認證服務，預算激增缺乏合理性，屬於“浪費民脂民膏”；二是陸委會淪為民進黨“抹黑大陸的喉舌”，未能促進兩岸交流反而煽動對立，喪失設立初衷；三是海基會新增的“識讀中國”“海外華人服務”等業務，超出其章程規定的“兩岸人民相關事務”範疇，違背民間中立定位。

