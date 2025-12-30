特朗普會晤內塔尼亞胡　對伊朗發出威脅

中評社北京12月30日電／美國總統特朗普29日下午在佛羅里達州海湖莊園會晤到訪的以色列總理內塔尼亞胡。他威脅稱，如果伊朗試圖重建彈道導彈項目，美方將支持以色列對伊朗再次發起打擊。



新華社報導，特朗普在海湖莊園門口迎接內塔尼亞胡時回答媒體提問，稱“我們會徹底摧毀”伊朗彈道導彈項目。他補充說，如果伊朗試圖重新發展核能力，他會支持“立即”對伊朗發起打擊。



《以色列時報》報導，特朗普這番話暗示美國可能再次與以色列一道對伊朗發動空襲。



特朗普同時敦促伊朗與美國就伊核問題達成協議，並表示他不想談論“推翻（伊朗）政權”。



此外，特朗普與內塔尼亞胡還在會晤中重點討論加沙地帶局勢。特朗普在會晤開始前告訴媒體，將努力盡快開始加沙停火第二階段，但必須解除巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的武裝，“否則很快就會出問題”。



特朗普稱，加沙重建工作將會“很快”開始。他稱加沙是個“棘手的地方”，並表示當地現已開始改善衛生條件等工作。



6月13日，以色列對伊朗多地發起大規模空襲。作為回應，伊朗向以色列境內不同目標發動多輪導彈和無人機襲擊。特朗普在美國東部時間當月21日晚宣佈，美軍空襲伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施。同月24日，以色列和伊朗均宣佈接受美方提出的停火方案。