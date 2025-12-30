中方堅決反對以色列承認索馬里蘭

中評社北京12月30日電／中國常駐聯合國副代表孫磊29日在安理會索馬里問題緊急公開會上發言，強調中方堅決反對以色列承認索馬里蘭。



新華社報導，孫磊說，12月26日，以色列宣佈正式承認索馬里蘭為所謂“獨立主權國家”，並“建立外交關係”。這進一步加劇非洲之角的緊張局勢，立即引起地區組織和廣大地區國家的強烈不滿與譴責。中方同樣對此舉表示嚴重關切，堅決反對。



孫磊說，尊重主權和領土完整是《聯合國憲章》的基本準則，是國際法和國際關係不可撼動的基石，聯合國所有會員國必須恪守。索馬里蘭是索馬里領土不可分割的一部分。中方堅定支持索馬里的主權、統一和領土完整，反對任何分裂索馬里領土的行為。中方一貫認為，索馬里蘭問題完全是索馬里內政，應由索馬里人民以符合自身國情和憲法的方式解決，域外國家應停止不當干涉。任何國家都不應為了地緣利益而鼓動和支持他國內部的分裂勢力。中方敦促相關國家秉持負責任態度，切實遵守《聯合國憲章》和國際法，傾聽國際社會呼聲，立即糾正錯誤，並盡早消除不良影響。中方敦促索馬里蘭當局認清形勢，立即停止分裂活動和與外部勢力勾連，盡快回到同索馬里聯邦政府對話的軌道，避免進一步威脅地區的和平穩定。



孫磊說，索馬里當前正值政治和安全過渡的關鍵時刻，國際社會理應幫助索馬里增強反恐能力、推動政治對話、促進國家團結。作為索馬里和地區國家的好朋友，中方將繼續堅定支持索馬里的主權、統一和領土完整，堅持公平正義，同國際社會一道，為維護索馬里和地區和平穩定與發展繁榮作出更大努力。