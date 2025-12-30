銀行年末攬儲衝刺：隱秘的KPI戰場

中評社北京12月30日電／據新華社報導，“定存利率階段性上浮”“新資金專享存款利率”“歲享版特色存款”……2025年接近尾聲，銀行攬儲也步入衝刺階段。近日，中國證券報記者走訪多家銀行網點發現，各類存款利率宣傳海報被擺放在醒目位置，銀行開啟花式攬儲模式。除了提高存款利率，銀行還推出抽獎、贈禮等活動吸引儲戶。



記者調研發現，部分銀行用於吸儲的禮品已不再局限於傳統的米面油。在社交平台上，多名自稱銀行員工的用戶發帖，宣稱“月底衝存款，存款20萬元返購物卡，支持多家電商平台”。有的銀行客戶經理自掏腰包，以貼息返現方式在社交平台上發帖攬儲。



此外，一些資金掮客以“時點、日均、總量等均可衝”為關鍵詞，發帖吸引儲戶及銀行人士開展“年末衝存款”業務。根據相關規定，商業銀行不得通過返還現金及有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。年底熱鬧的攬儲，不僅是銀行員工在績效壓力下的個體突圍，更是中小銀行在負債困境與監管紅線之間的一場危險遊戲。



攬儲步入衝刺階段



12月28日，記者一走進杭州銀行北京市大興區某支行，目光立刻被廳堂裡的存款利率宣傳板抓住：一年期定期存款，5萬元起存，利率1.5%。三年期定期存款，根據不同起存金額，利率不盡相同：若是5萬元起存，利率1.75%；若是20萬元起存，利率1.80%；若是新資金且20萬元起存，則利率上浮至1.90%。



該行客戶經理向記者介紹，在杭州銀行存款20萬元即可參與一次抽獎，獎品有電飯煲、電烤箱等，“保底能抽中一袋大米”。若客戶2026年1月的月均存款額達標，還可以在2026年2月參與抽取立減金活動。



在廣發銀行北京市大興區某支行，該行客戶經理向記者表示，客戶若2025年年底在該行存入10萬元定期存款，能獲得150元微信立減金，並贈送其他禮品。她特別強調：“必須在12月31日前完成操作。”

