內塔尼亞胡訪美　特朗普：雙方並非百分百一致

中評社北京12月30日電／當地時間12月29日，美國總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園會見到訪的以色列總理內塔尼亞胡並同台回答記者提問。這是內塔尼亞胡10個月內第五次造訪美國，也是兩人今年多次會面的延續。



央視新聞報導，這場會晤舉行之際，正是加沙停火方案遲滯不前、以方對伊朗“恢復能力”憂慮加深、黎敘戰線持續緊綳的敏感時刻，因此被廣泛視為對中東局勢與美以關係的一次關鍵調整，備受輿論關注。



停火敏感區：和平進程卡在哪兒？



此次會晤並不是兩位政壇“老搭檔”的首次同框，但卻是一次背景截然不同的會晤。



目前，加沙停火框架已進入被普遍稱作“第二階段”的敏感區，一系列關鍵環節遲遲難有突破，包括以軍部分撤出、哈馬斯進一步解除武裝、國際安全力量進駐、巴勒斯坦技術官僚政府搭建等，戰後治理陷入了“既不戰、也不和”的尷尬。此前數周，美以在定點清除行動、撤軍節奏、人道通行等方面多有摩擦，也讓外界一度擔心雙方的“無條件互信”正發生鬆動。在這樣的背景下，此次會晤被多家媒體解讀為一次“帶著火藥味的修補”。



從雙方釋放的會晤信息看，推進加沙停火與和平框架第二階段仍是主線，特朗普繼續強調哈馬斯必須解除武裝，否則“後果嚴重”，並在公開表態中把“解除武裝”與“進入第二階段”直接捆綁，這相當於抬高了談判門檻，讓第二階段不再只是時間表問題，而是變成了誰先交出底牌的問題。



與此同時，以方則把“歸還最後一名以方人員遺骸”作為推進下一階段以及開放拉法口岸等關鍵步驟的前提條件，這也使得第二階段的真正難題被凸顯出來：一句“推進”是不夠的，問題是靠什麼推進？怎麼推進？這也解釋了為何第二階段在現實操作上為何不斷卡殼。

