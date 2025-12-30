軍事專家解讀演習：離台島沒有最近衹有更近！

中評社北京12月30日電／從昨天到今天，東部戰區開展的“正義使命-2025”演習內容豐富。此次演習我軍取得了哪些突破？這次演習最明顯的效果是什麼？



央視新聞報導，國防大學教授孟祥青解讀，今天演習進入第二天，從效果上來看，我認為有這幾個方面：



第一，“內封外拒”效果非常好，通過演習，其指向性、針對性越來越突出。



早上東部戰區又發了一個新海報，我覺得新海報就突出“內封”的效果。



“外拒”就是拒止外部勢力的干涉。昨天在演習行動和東部戰區發布的信息當中提到的“遠程奔襲”，實際上就是要把外部勢力的干涉推得越來越遠，不能到我們家門口來。



第二，我注意到最近兩天，有台島媒體報導說：“這次解放軍的演習是離台島最近的一次演習。”其實在我看來，沒有最近，衹有更近。只要“台獨”勢力不收手，只要外部干涉勢力不停歇，我們的圍島演習會越來越近，越來越緊，直到把“台獨”勢力“勒死”。



第三，就是“點穴式”打擊，“點穴式”打擊根本上就是震懾“台獨”的首惡分子。從昨天演習內容來看，其中一項重要內容叫點穴精打，就是要多批次多輪打擊海上的艦機目標，還要打擊導彈陣地、彈藥倉庫，特別是要打從外邊購買的這些進攻性武器裝備。



第四，海警昨天採取巡查執法行動，使我們對台島及其周邊的管控範圍進一步擴大。這一次的演習，海警進入到馬祖和烏丘的所謂禁止水域，這意味著在一個中國原則下，我們海警的巡查管控，已經整個擴大到不僅是台島、台島周邊，也包括所有外島，合情、合理、合法，這個效果非常明顯。