北部灣港集裝箱年吞吐量首破千萬標箱

中評社香港12月30日電／12月30日上午，廣西北部灣港萬噸巨輪列陣，汽笛長鳴。隨著今年第1000萬個集裝箱被平穩吊裝到“新防城”輪上，北部灣港正式邁入千萬標箱大港行列。當天，北部灣港第100條集裝箱航線——柬埔寨貢布航線首航，西部陸海新通道第10218列鐵海聯運班列發車。



新華社報導，西部陸海新通道北接絲綢之路經濟帶，南連21世紀海上絲綢之路，協同銜接長江經濟帶，在中國區域協調發展格局中具有重要戰略地位。北部灣港是中國西部地區面向東盟最近的出海口，也是西部陸海新通道重要的樞紐海港。



中國交通運輸部公布的數據顯示，今年1至11月全國主要港口集裝箱吞吐量前十位依次是上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門港、蘇州港（內河）、北部灣港、日照港。其中，上海港超5000萬標箱，領跑全國；北部灣港為910萬標箱、同比增速達10.8%，表現亮眼。



“我們通過欽州港等北部灣港口開展運輸，看到了中國西部市場的巨大潛力。”泰國駐南寧總領事館總領事彬嘉瑪·塔維她雅濃說，交通物流條件持續改善，為泰中及東盟國家深化經貿合作提供了良好基礎。



據介紹，自2019年《西部陸海新通道總體規劃》發布以來，西部地區經廣西北部灣港出海的東、中、西三條主通道加速形成，北部灣集裝箱航線通達100多個國家和地區的200多個港口、貨物和集裝箱吞吐量穩居全國前列，沿線省份經廣西進出口貿易額從3448億元增長到2024年的6769億元。西部陸海新通道鐵海聯運班列服務網絡已覆蓋18省75市163個站點，通道輻射帶動作用進一步增強。



廣西壯族自治區發展和改革委員會主任白鬆濤表示，“十五五”期間，廣西將圍繞2035年全面建成西部陸海新通道這一目標任務，進一步深化與東盟國家的開放合作，打造一批集航運、通關、物流、商貿、金融等為一體的新通道服務業。