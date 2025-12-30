【
期指結算日恒指高收219點 百度升近9%
http://www.CRNTT.com
2025-12-30 17:00:16
中評社香港12月30日電／期指結算日，港股回穩，恒指下午最多升近300點，最高升至25930點，之後升幅略為回順，收市報25854點，升219點，升幅0.86%，成交額約1998億元。
香港電台報導，科技指數升近2%，報5578點。ATMXJ除美團持平外，其餘升0.6%至2%。百度急升近9%，是表現最好恒指及科指成份股。
另外，晶片股、機器人概念股都上升。油價上升，內地3大油股升近2%至近4%。
泡泡瑪特跌近半成，是表現最差恒指成份股，醫藥、 部分內需及中資電訊股亦向下。
